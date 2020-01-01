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Матч-центр
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Лугано
Лугано
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Страна
Швейцария
Стадион
Тренер
Пьерлуиджи Тами
П. Тами
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
18
Элож Яо
Э. Яо
Защ
24
5
0
0
1
0
70
Марко Араторе
М. Араторе
Пол
29
4
1
0
0
0
33
Домен Чернигой
Д. Чернигой
Пол
24
0
0
0
0
0
23
Никола Даль Монте
Н. Даль Монте
Нап
22
1
0
1
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
4
игроков
4
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
2
полузащитников
1
нападающий