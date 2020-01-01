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Словакия
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Антон Малатински
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
10
Филип Дангубич Ф. Дангубич
Нап
25
3
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
31
Добривой Русов Д. Русов
Вра
27
3
0
0
0
0
2
игроков
2
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
0
полузащитников
1
нападающий