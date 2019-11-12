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Лента
Матч-центр
Моя команда
Нефтехимик
Нижнекамск
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Сайт
www.fcnh.ru/
Страна
Россия
Стадион
Нефтехимик
Тренер
Юрий Уткульбаев
Ю. Уткульбаев
Материалы
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая, 22:48
Легенду канадского ТВ уволили за критику иммигрантов. Теперь за него спорят клубы КХЛ
#Дон Черри
12 ноября 2019, 14:10
У «Нефтехимика» 9 побед подряд. У них толковый тренер, классный состав и молодой лидер
#Нефтехимик
05 ноября 2019, 12:15