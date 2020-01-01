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Лента
Матч-центр
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Александрия
Александрия
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Страна
Украина
Стадион
Ника
Тренер
Владимир Шаран
В. Шаран
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
44
Евгений Банада
Е. Банада
Защ
28
5
1
0
1
0
15
Андрей Запорожан
А. Запорожан
Защ
37
2
0
0
0
0
26
Антон Шендрик
А. Шендрик
Защ
34
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего
игроков
0
вратаря
3
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов