Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
27
0
0
5
1
Защ
26
24
0
1
1
0
Защ
31
19
0
0
2
0
Защ
36
13
0
0
2
0
Защ
30
11
0
0
4
0
Защ
25
9
0
0
3
0
Защ
25
0
0
0
0
0
Пол
27
30
1
0
5
0
Пол
25
25
0
3
3
0
Пол
29
22
0
0
4
0
Пол
24
12
2
1
4
0
Пол
37
6
1
0
1
0
Пол
36
5
0
0
2
0
Пол
27
5
0
0
3
0
Пол
27
4
0
0
3
0
Пол
32
3
0
1
2
0
Нап
30
29
5
4
12
0
Нап
34
19
3
2
1
0
Нап
28
12
0
3
4
0
Нап
27
12
2
0
2
0
Нап
25
6
0
0
3
0
Нап
27
4
0
0
0
0
Нап
33
4
1
0
2
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
3
5
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
1
вратарь
7
защитников
10
полузащитников
7
нападающих