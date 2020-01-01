Фрозиноне
Фрозиноне
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Италия
Стадион
Тренер
Марко Барони
М. Барони
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
25
Марко Капуано М. Капуано
Защ
28
27
0
0
5
1
17
Франческо Дзампано Ф. Дзампано
Защ
26
24
0
1
1
0
15
Лоренцо Ариаудо Л. Ариаудо
Защ
31
19
0
0
2
0
3
Кристиан Молинаро К. Молинаро
Защ
36
13
0
0
2
0
23
Николо Бригенти Н. Бригенти
Защ
30
11
0
0
4
0
32
Лука Крайнц Л. Крайнц
Защ
25
9
0
0
3
0
4
Штефан Шимич Ш. Шимич
Защ
25
0
0
0
0
0
66
Раман Чибса Р. Чибса
Пол
27
30
1
0
5
0
33
Андреа Бегетто А. Бегетто
Пол
25
25
0
3
3
0
8
Раффаэле Маиелло Р. Маиелло
Пол
29
22
0
0
4
0
16
Лука Вальзаниа Л. Вальзаниа
Пол
24
12
2
1
4
0
21
Паоло Саммарко П. Саммарко
Пол
37
6
1
0
1
0
20
Эмил Халлфредссон Э. Халлфредссон
Пол
36
5
0
0
2
0
88
Лоренцо Крисетиг Л. Крисетиг
Пол
27
5
0
0
3
0
5
Мирко Гори М. Гори
Пол
27
4
0
0
3
0
10
Данило Соддимо Д. Соддимо
Пол
32
3
0
1
2
0
4
Рай Влут Р. Влут
Пол
25
1
0
0
0
0
28
Камилло Киано К. Киано
Нап
30
29
5
4
12
0
9
Даниэл Чиофани Д. Чиофани
Нап
34
19
3
2
1
0
29
Хоэль Кэмпбелл Х. Кэмпбелл
Нап
28
12
0
3
4
0
7
Лука Паганини Л. Паганини
Нап
27
12
2
0
2
0
11
Стипе Перица С. Перица
Нап
25
6
0
0
3
0
20
Марселло Тротта М. Тротта
Нап
27
4
0
0
0
0
18
Федерико Дионизи Ф. Дионизи
Нап
33
4
1
0
2
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
22
Франческо Барди Ф. Барди
Вра
28
3
5
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
1
вратарь
7
защитников
10
полузащитников
7
нападающих