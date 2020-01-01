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Страна
Англия
Стадион
Хайбари Стэдиум
Тренер
Грэм Александер
Г. Александер
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2011/2012
2008/2009
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
8
Кайл Демпси
К. Демпси
Пол
24
1
0
0
0
0
15
Пол Кауттс
П. Кауттс
Пол
32
1
0
0
0
0
9
Чед Эванс
Ч. Эванс
Нап
31
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
2
полузащитников
1
нападающий