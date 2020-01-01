Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рочдейл
Рочдейл
Подписаться
Сайт
Страна
Англия
Стадион
Спортлэнд
Тренер
Кейт Хилл
К. Хилл
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2008/2009
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
6
Оуэн О'Коннелл
О. О'Коннелл
Защ
24
2
0
0
0
0
18
Аарон Уилбрахам
А. Уилбрахам
Нап
40
2
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
0
полузащитников
1
нападающий