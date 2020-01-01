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Лутон Таун
Лутон
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Страна
Англия
Стадион
Тренер
Грэм Джонс
Г. Джонс
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2009/2010
2008/2009
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
26
Джеймс Бри
Д. Бри
Защ
22
0
0
0
0
0
29
Джейкоб Баттерфилд
Д. Баттерфилд
Пол
30
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов