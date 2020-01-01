Пюник
Ереван
Подписаться
Сайт
Страна
Армения
Стадион
Республиканский
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
70
Сергей Шевчук С. Шевчук
Пол
34
6
0
2
1
0
6
Карлен Мкртчян К. Мкртчян
Пол
31
5
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Гор Манукян Г. Манукян
Вра
26
0
0
0
0
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
2
полузащитников
0
нападающийов