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Страна
Армения
Стадион
Республиканский
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Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
70
Сергей Шевчук
С. Шевчук
Пол
34
6
0
2
1
0
6
Карлен Мкртчян
К. Мкртчян
Пол
31
5
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Гор Манукян
Г. Манукян
Вра
26
0
0
0
0
0
3
игроков
3
Всего
игроков
1
вратарь
0
защитников
2
полузащитников
0
нападающийов