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Матч-центр
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Таллин
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Страна
Эстония
Стадион
А. Ле Кок Арена
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
14
Дмитрий Круглов
Д. Круглов
Защ
36
1
0
0
0
0
36
Павел Марин
П. Марин
Пол
25
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов