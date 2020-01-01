Левадия
Таллин
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Страна
Эстония
Стадион
А. Ле Кок Арена
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
14
Дмитрий Круглов Д. Круглов
Защ
36
1
0
0
0
0
36
Павел Марин П. Марин
Пол
25
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов