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Матч-центр
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Рейнилду (Рейнилду Мандава)
№28
Защитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Мозамбик
Дата рождения
21 янв. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 2
Марсель
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
51'
51'
51'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Лилль
1 : 0
Ренн
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
1 : 2
Лилль
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 2
ПСЖ
10'
10'
10'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
был в запасе
Дижон
1
Лилль
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Монако
5
Лилль
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
80'
80'
80'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
ПСЖ
2 : 0
Лилль
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
63'
63'
63'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
Метц
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
Марсель
2 : 1
Лилль
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Лилль
2
Страсбур
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Лилль
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
был в запасе
Лилль
2
Анжер
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Реймс
2 : 0
Лилль
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Реймс
2
Лилль
0
был в запасе
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
был в запасе
Лилль
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Лилль
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 1
Нант
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 87' - 90'
Лилль
2
Нант
1
минуты: 87' - 90'