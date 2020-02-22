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Матч-центр
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Тьерри Корреа
№2
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 марта 1999 (21) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Хетафе
3
Валенсия
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
Леванте
2 : 4
Валенсия
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Леванте
2
Валенсия
4
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
был в запасе
Валенсия
2
Вильярреал
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Валенсия
2 : 0
Гранада
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Валенсия
2
Гранада
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:00
Эспаньол
1 : 2
Валенсия
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Валенсия
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
был в запасе
Валенсия
1
Севилья
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Атлетико
1
Валенсия
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Валенсия
2 : 1
Алавес
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Валенсия
2
Алавес
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Атлетик
0 : 1
Валенсия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Атлетик
0
Валенсия
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
21:00
Валенсия
3 : 3
Хетафе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
3
Хетафе
3
минуты: 1' - 90'