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Матч-центр
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Себастьяно Эспозито
№30
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 июля 2002 (17) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Интер
4
Милан
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
был в запасе
Интер
1
Аталанта
1
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
64'
64'
64'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
64'
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Интер
1
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Интер
0
Рома
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
СПАЛ
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Интер
3
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Интер
2
Верона
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
Болонья
1 : 2
Интер
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
2
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
был в запасе
Брешиа
1
Интер
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Интер
2 : 2
Парма
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Интер
2
Парма
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 4
Интер
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
Интер
4
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Интер
1
Ювентус
2
был в запасе