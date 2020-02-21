Рауль Гарсия
№35
Нападающий
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 нояб. 2000 (19) лет
Рост
192
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
был в запасе
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе
27.09.2019 27 сент. 2019 пт 22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019 27 сент. 2019 пт 22:00
минуты: 79' - 90'
Вильярреал
5
Бетис
1
минуты: 79' - 90'