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Евгений Черкес
№51
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 июня 2001 (18) лет
Рост
181
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
был в запасе
Ростов
3
ЦСКА
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ростов
1
Тамбов
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Тамбов
2
Ростов
1
был в запасе