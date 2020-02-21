Алехандро Посо
№7
Нападающий
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 февр. 1999 (21) год
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Мальорка
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Мальорка
0
Вальядолид
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
был в запасе
Мальорка
4
Валенсия
1
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:30
Севилья
1 : 1
Атлетико
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Севилья
1
Атлетико
1
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
был в запасе
Валенсия
1
Севилья
1
был в запасе
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 20:00
был в запасе
Эйбар
3
Севилья
2
был в запасе