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Алехандро Посо
№7
Нападающий
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 февр. 1999 (21) год
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Мальорка
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
0
Вальядолид
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
был в запасе
Мальорка
4
Валенсия
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Севилья
1 : 1
Атлетико
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Севилья
1
Атлетико
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
был в запасе
Валенсия
1
Севилья
1
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
был в запасе
Эйбар
3
Севилья
2
был в запасе