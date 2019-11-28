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Матч-центр
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Александру Пашкану
№2
Защитник
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Румыния
Дата рождения
28 сент. 1998 (21) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Лацио
1 : 0
ЧФР Клуж
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лацио
1
ЧФР Клуж
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Ренн
0 : 1
ЧФР Клуж
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Ренн
0
ЧФР Клуж
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ЧФР Клуж
2 : 1
Лацио
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
ЧФР Клуж
2
Лацио
1
был в запасе