Андрей Петелеу
№77
Защитник
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Румыния
Дата рождения
20 авг. 1992 (27) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Лацио
1 : 0
ЧФР Клуж
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 73'
Лацио
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 73'
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
ЧФР Клуж
1 : 0
Ренн
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 74'
ЧФР Клуж
1
Ренн
0
минуты: 1' - 74'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Селтик
2 : 0
ЧФР Клуж
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Селтик
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
ЧФР Клуж
2 : 1
Лацио
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90'