Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Петелеу
№77
Защитник
Подписаться
Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Румыния
Дата рождения
20 авг. 1992 (27) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Лацио
1 : 0
ЧФР Клуж
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 73'
Лацио
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 73'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
1 : 0
Ренн
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 74'
ЧФР Клуж
1
Ренн
0
минуты: 1' - 74'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Селтик
2 : 0
ЧФР Клуж
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Селтик
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ЧФР Клуж
2 : 1
Лацио
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90'