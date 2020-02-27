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Лента
Матч-центр
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Михай Бордеяну
№37
Полузащитник
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Румыния
Дата рождения
18 нояб. 1991 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Севилья
0 : 0
ЧФР Клуж
74'
74'
74'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
ЧФР Клуж
1 : 1
Севилья
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'