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Георгий Цитаишвили
№11
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
18 нояб. 2000 (19) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Динамо
1 : 1
Лугано
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Динамо
1
Лугано
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Динамо
1 : 1
Копенгаген
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Динамо
1
Копенгаген
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лугано
0
Динамо
0
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Динамо
1
Мальме
0
был в запасе