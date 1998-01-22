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Феликс Беймо
№16
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
31 янв. 1998 (22) года
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Копенгаген
0 : 1
Мальме
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Копенгаген
0
Мальме
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Мальме
4
Динамо
3
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лугано
0
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Мальме
2
Лугано
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
1 : 1
Копенгаген
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Мальме
1
Копенгаген
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 57'
Динамо
1
Мальме
0
минуты: 1' - 57'