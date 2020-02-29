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Максим Елеев
№53
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 марта 2001 (19) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
1
Урал
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
1
Ростов
3
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Урал
0
ЦСКА
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
3
Краснодар
2
был в запасе