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Лента
Матч-центр
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Маркос Антонио
№8
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 июня 2000 (19) лет
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
73'
73'
73'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
73'
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Шахтер
2
минуты: 1' - 90'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Бенфика
3
Шахтер
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Шахтер
2
Бенфика
1
был в запасе