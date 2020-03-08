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Матч-центр
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Родриго (Родриго Силва)
№27
Нападающий
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Команда
Реал
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 янв. 2001 (19) лет
Рост
171
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
был в запасе
Бетис
2
Реал
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 62'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 1' - 62'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Хетафе
0
Реал
3
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
Барселона
0 : 0
Реал
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
минуты: 80' - 90'
Барселона
0
Реал
0
минуты: 80' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Реал
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Алавес
1
Реал
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Эйбар
0
Реал
4
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0 : 0
Бетис
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
Реал
5 : 0
Леганес
7'
7'
7'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
7'
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Мальорка
1
Реал
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4 : 2
Гранада
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Реал
4
Гранада
2
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
72'
72'
72'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
72'
минуты: 71' - 90'
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 71' - 90'