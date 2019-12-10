Ноа Ланг
№27
Полузащитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
17 июня 1999 (20) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
Аякс
0 : 1
Валенсия
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
минуты: 1' - 70'
Аякс
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 70'
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
Лилль
0 : 2
Аякс
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 45' - 90'
Лилль
0
Аякс
2
минуты: 45' - 90'
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
Аякс
3 : 0
Лилль
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
минуты: 77' - 90'
Аякс
3
Лилль
0
минуты: 77' - 90'