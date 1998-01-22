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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лисандро Мартинес
№21
Защитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
18 янв. 1998 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
76'
76'
76'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Аякс
0
минуты: 1' - 90'