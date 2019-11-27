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Матч-центр
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Карлос Куэста
№46
Защитник
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Команда
Генк
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
9 марта 1999 (21) год
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Зальцбург
4
минуты: 1' - 90'
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Генк
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Генк
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Генк
1 : 4
Ливерпуль
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
Генк
0 : 0
Наполи
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 1' - 90'
Генк
0
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Зальцбург
6 : 2
Генк
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Зальцбург
6
Генк
2
был в запасе