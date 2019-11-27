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Филипп Кен
№23
Вратарь
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 апр. 1998 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
был в запасе
Генк
1
Зальцбург
4
был в запасе
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
Наполи
1 : 1
Зальцбург
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
был в запасе
Наполи
1
Зальцбург
1
был в запасе
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
Ливерпуль
4 : 3
Зальцбург
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Зальцбург
3
был в запасе
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Зальцбург
6 : 2
Генк
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Зальцбург
6
Генк
2
был в запасе