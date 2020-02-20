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Лента
Матч-центр
Моя команда
Патсон Дака
№20
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Замбия
Дата рождения
9 окт. 1998 (21) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'