Патсон Дака
№20
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Замбия
Дата рождения
9 окт. 1998 (21) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'