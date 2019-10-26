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Матч-центр
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Марк Гехи
№44
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 июля 2000 (19) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Бернли
2 : 4
Челси
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Бернли
2
Челси
4
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Челси
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Челси
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Челси
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе