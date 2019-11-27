Якуб Маркович
№30
Вратарь
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
13 июля 2001 (18) лет
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
Славия
1 : 3
Интер
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
был в запасе
Славия
1
Интер
3
был в запасе
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 19:55
Интер
1 : 1
Славия
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 19:55
был в запасе
Интер
1
Славия
1
был в запасе