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Лента
Матч-центр
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Якуб Маркович
№30
Вратарь
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
13 июля 2001 (18) лет
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Славия
1 : 3
Интер
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
был в запасе
Славия
1
Интер
3
был в запасе
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
Интер
1 : 1
Славия
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
был в запасе
Интер
1
Славия
1
был в запасе