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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рамирес (Эрик Родригес)
№17
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 авг. 2000 (19) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 70' - 90'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 70' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
АПОЭЛ
0
Базель
3
был в запасе