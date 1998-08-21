Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ласси Лаппалайнен
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
24 авг. 1998 (21) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
8.09.2019
8 сент. 2019
вс
21:45
Финляндия
1 : 2
Италия
8.09.2019
8 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 75'
Финляндия
1
Италия
2
минуты: 1' - 75'
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Лихтенштейн
0 : 2
Финляндия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лихтенштейн
0
Финляндия
2
минуты: 1' - 90'