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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роберт Боженик
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
18 нояб. 1999 (20) лет
Рост
182
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
Словакия
2 : 0
Азербайджан
19'
19'
19'
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
19'
минуты: 1' - 90'
Словакия
2
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90'
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
Хорватия
3 : 1
Словакия
32'
32'
32'
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
32'
минуты: 1' - 90'
Хорватия
3
Словакия
1
минуты: 1' - 90'