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Петрос Аветисян
№77
Полузащитник
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Армения
Дата рождения
7 янв. 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:00
Дюделанж
2(5) : 1(4)
Арарат-Армения
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:00
был в запасе
Дюделанж
2(5)
Арарат-Армения
1(4)
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
18:00
Арарат-Армения
2 : 1
Дюделанж
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Арарат-Армения
2
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90'
30.07.2019
30 июля 2019
вт
18:45
Линкольн
1 : 2
Арарат-Армения
30.07.2019
30 июля 2019
вт
18:45
минуты: 1' - 90'
Линкольн
1
Арарат-Армения
2
минуты: 1' - 90'