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Матч-центр
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Тудор Балуцэ
№28
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Румыния
Дата рождения
27 марта 1999 (21) год
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Челси
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Брайтон & Хов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Бернли
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Бернли
1
был в запасе