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Джузеппе Киоччи
№34
Вратарь
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Команда
Кальяри
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 янв. 2002 (18) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
был в запасе
Ювентус
4
Кальяри
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Кальяри
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
1
был в запасе
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Кальяри
1
Лацио
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
2
Кальяри
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Кальяри
0 : 1
Брешиа
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
был в запасе
Кальяри
0
Брешиа
1
был в запасе