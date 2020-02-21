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Алессандро Семприни
№29
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 февр. 1998 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Брешиа
1
Наполи
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
2
Брешиа
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Кальяри
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
2
Кальяри
2
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
5
Брешиа
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 81' - 90'
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 81' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
был в запасе
Брешиа
1
Интер
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Дженоа
3
Брешиа
1
был в запасе
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
Брешиа
0 : 0
Фиорентина
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
был в запасе
Брешиа
0
Фиорентина
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
Удинезе
0 : 1
Брешиа
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
был в запасе
Удинезе
0
Брешиа
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Брешиа
3
Болонья
4
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Кальяри
0 : 1
Брешиа
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
был в запасе
Кальяри
0
Брешиа
1
был в запасе