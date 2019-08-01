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Айбол Абикен
№14
Полузащитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
1 июня 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
17:30
Кайрат
1 : 1
Хапоэль
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Кайрат
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
Хапоэль
2 : 0
Кайрат
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
2
Кайрат
0
минуты: 1' - 90'