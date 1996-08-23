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Дженнаро Тутино
№66
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 авг. 1996 (23) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Верона
3
Торино
3
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Фиорентина
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Интер
2
Верона
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Верона
2
Брешиа
1
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Парма
0 : 1
Верона
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
был в запасе
Парма
0
Верона
1
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Наполи
2
Верона
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
Верона
0 : 1
Милан
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 79' - 90'
Верона
0
Милан
1
минуты: 79' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Верона
1 : 1
Болонья
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 87'
Верона
1
Болонья
1
минуты: 1' - 87'