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Адиль Аушиш
№38
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 июля 2002 (17) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
Амьен
4 : 4
ПСЖ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Амьен
4
ПСЖ
4
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
ПСЖ
4 : 1
Амьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
ПСЖ
4
Амьен
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
ПСЖ
0
Реймс
2
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Метц
0 : 2
ПСЖ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'