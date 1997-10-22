Мориц Николас
№35
Вратарь
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 окт. 1997 (22) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2020 31 мая 2020 вс 16:30
Боруссия
4 : 1
Унион
31.05.2020 31 мая 2020 вс 16:30
был в запасе
Боруссия
4
Унион
1
был в запасе
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
Унион
1 : 1
Майнц
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
был в запасе
Унион
1
Майнц
1
был в запасе
22.05.2020 22 мая 2020 пт 21:30
Герта
4 : 0
Унион
22.05.2020 22 мая 2020 пт 21:30
был в запасе
Герта
4
Унион
0
был в запасе
17.05.2020 17 мая 2020 вс 19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020 17 мая 2020 вс 19:00
был в запасе
Унион
0
Бавария
2
был в запасе
24.02.2020 24 февр. 2020 пн 22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
24.02.2020 24 февр. 2020 пн 22:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Унион
2
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Унион
2
Байер
3
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Боруссия
5
Унион
0
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Унион
2
Аугсбург
0
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:30
Фортуна
2 : 1
Унион
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Фортуна
2
Унион
1
был в запасе
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
был в запасе
Унион
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Падерборн
1 : 1
Унион
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Падерборн
1
Унион
1
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Унион
2
Кельн
0
был в запасе
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Унион
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Унион
2
Боруссия
0
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:30
Майнц
2 : 3
Унион
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Майнц
2
Унион
3
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:30
Унион
1 : 0
Герта
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Унион
1
Герта
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Бавария
2
Унион
1
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Унион
2
Фрайбург
0
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
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