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Йосуа Меес
№8
Нападающий
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 апр. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
Боруссия
4 : 1
Унион
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
минуты: 65' - 90'
Боруссия
4
Унион
1
минуты: 65' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 74' - 90'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 74' - 90'
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
Герта
4 : 0
Унион
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
был в запасе
Герта
4
Унион
0
был в запасе
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Унион
0
Бавария
2
минуты: 81' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 1
Унион
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Фортуна
2
Унион
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Унион
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Унион
72'
72'
72'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
1
Унион
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Унион
1 : 0
Герта
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Унион
1
Герта
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Унион
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Унион
2
Фрайбург
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
был в запасе
Унион
1
Айнтрахт
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Байер
2 : 0
Унион
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Байер
2
Унион
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Унион
1 : 2
Вердер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Унион
1
Вердер
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Унион
3 : 1
Боруссия
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Унион
3
Боруссия
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
1
Унион
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Унион
0 : 4
РБ Лейпциг
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Унион
0
РБ Лейпциг
4
был в запасе