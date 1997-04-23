Кевен Шлоттербек
№31
Защитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 апр. 1997 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2020 31 мая 2020 вс 16:30
Боруссия
4 : 1
Унион
31.05.2020 31 мая 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Унион
1
минуты: 1' - 90'
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
Унион
1 : 1
Майнц
78'
78'
78'
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
17.05.2020 17 мая 2020 вс 19:00
Унион
0 : 2
Бавария
51'
51'
51'
17.05.2020 17 мая 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Унион
0
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Байер
3
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Унион
2
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Унион
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
67'
67'
67'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
22'
22'
22'
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 22:30
минуты: 1' - 27'
Шальке-04
2
Унион
1
минуты: 1' - 27'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:30
Майнц
2 : 3
Унион
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 32'
Майнц
2
Унион
3
минуты: 1' - 32'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:30
Унион
1 : 0
Герта
65'
65'
65'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Герта
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Бавария
2
Унион
1
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Унион
0
минуты: 1' - 90'
27.09.2019 27 сент. 2019 пт 21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
27.09.2019 27 сент. 2019 пт 21:30
был в запасе
Унион
1
Айнтрахт
2
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Байер
2 : 0
Унион
86'
86'
86'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Унион
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
83'
83'
83'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
1
Унион
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Унион
0 : 4
РБ Лейпциг
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Унион
0
РБ Лейпциг
4
минуты: 1' - 90'