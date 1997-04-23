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Кевен Шлоттербек
№31
Защитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 апр. 1997 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
Боруссия
4 : 1
Унион
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Унион
1
минуты: 1' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
78'
78'
78'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
51'
51'
51'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Унион
0
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Байер
3
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Унион
2
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Унион
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
67'
67'
67'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
22'
22'
22'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 27'
Шальке-04
2
Унион
1
минуты: 1' - 27'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Майнц
2 : 3
Унион
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 32'
Майнц
2
Унион
3
минуты: 1' - 32'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Унион
1 : 0
Герта
65'
65'
65'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Герта
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Унион
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Унион
0
минуты: 1' - 90'
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
был в запасе
Унион
1
Айнтрахт
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Байер
2 : 0
Унион
86'
86'
86'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Унион
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
83'
83'
83'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
1
Унион
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Унион
0 : 4
РБ Лейпциг
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Унион
0
РБ Лейпциг
4
минуты: 1' - 90'