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Матч-центр
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Сулейман Абдуллахи
№20
Нападающий
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Команда
Унион
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
10 дек. 1996 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
Боруссия
4 : 1
Унион
31.05.2020
31 мая 2020
вс
16:30
был в запасе
Боруссия
4
Унион
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Унион
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Унион
1 : 2
Вердер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Унион
1
Вердер
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Унион
3 : 1
Боруссия
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Унион
3
Боруссия
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
90'
90'
90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 67' - 90'
Аугсбург
1
Унион
1
минуты: 67' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Унион
0 : 4
РБ Лейпциг
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 58'
Унион
0
РБ Лейпциг
4
минуты: 1' - 58'