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Матч-центр
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Деян Йовелич
№7
Нападающий
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Сербия
Дата рождения
7 авг. 1999 (20) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Падерборн
2
Айнтрахт
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
Айнтрахт
2 : 2
Герта
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Герта
2
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
2
был в запасе
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
Айнтрахт
3 : 0
Байер
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Байер
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Вердер
2
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
был в запасе
Унион
1
Айнтрахт
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Боруссия
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Боруссия
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 1
Фортуна
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Айнтрахт
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Хоффенхайм
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Хоффенхайм
0
был в запасе