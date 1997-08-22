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Матч-центр
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Тайво Авонийи
№22
Нападающий
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Команда
Майнц
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
12 авг. 1997 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Хоффенхайм
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 62'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 1' - 62'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
Майнц
0 : 5
РБ Лейпциг
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
минуты: 61' - 90'
Майнц
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 61' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
61'
61'
61'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
61'
минуты: 56' - 90'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 56' - 90'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
был в запасе
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 5
Майнц
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Хоффенхайм
1
Майнц
5
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
8 : 0
Майнц
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
8
Майнц
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Майнц
3
Кельн
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Фортуна
1 : 0
Майнц
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Майнц
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
1
Майнц
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Вольфсбург
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Вольфсбург
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Герта
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Майнц
2
Герта
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Бавария
6 : 1
Майнц
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
6
Майнц
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 65' - 90'
Майнц
1
Боруссия
3
минуты: 65' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
3 : 0
Майнц
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 85' - 90'
Фрайбург
3
Майнц
0
минуты: 85' - 90'