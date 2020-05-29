Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Нико Шлоттербек
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 дек. 1999 (20) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
Фрайбург
0 : 1
Байер
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
был в запасе
Фрайбург
0
Байер
1
был в запасе
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
0
Вердер
1
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Фрайбург
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
РБ Лейпциг
1
Фрайбург
1
минуты: 90' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Фрайбург
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Фортуна
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Фортуна
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Фрайбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
1
Фрайбург
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Хоффенхайм
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Хоффенхайм
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
4
Фрайбург
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Падерборн
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Падерборн
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Герта
1 : 0
Фрайбург
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Герта
1
Фрайбург
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Вольфсбург
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Вольфсбург
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 1
Фрайбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Байер
1
Фрайбург
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Вердер
2
Фрайбург
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Унион
2
Фрайбург
0
был в запасе
Показать все игры