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Маттиас Бадер
№35
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 июня 1997 (22) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Кельн
2
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Кельн
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе