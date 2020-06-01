Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рафаэль Чикош
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 мая 1990 (30) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
1.06.2020
1 июня 2020
пн
21:30
Кельн
2 : 4
РБ Лейпциг
1.06.2020
1 июня 2020
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
РБ Лейпциг
4
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Герта
0 : 5
Кельн
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Кельн
5
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
4
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Кельн
4
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
2 : 0
Байер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Байер
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
8'
8'
8'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
39'
39'
39'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
39'
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
15'
15'
15'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
4
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Кельн
2
минуты: 1' - 90'
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
Показать все игры